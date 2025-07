León XIV: Hechos, no palabras, para erradicar el hambre ya

El Papa León dirigió ayer un rotundo mensaje a la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el año del 80 aniversario de su fundación. Más allá de la proximidad geográfica, al encontrarse su sede en Roma, el Vaticano y la FAO han mantenido históricamente una visión ampliamente compartida sobre lo que el Papa llamó “el escándalo del hambre en el mundo”. Precisamente por eso, no tocaba un mensaje complaciente sobre los progresos conseguidos en estas décadas. Cerca de 750 millones de personas pasan hambre en el mundo, una de cada 11, y lo que es más grave: no solo se ha roto la tendencia a la disminución de estas cifras, sino que se consolida el retroceso. El Papa apuntó a la “descomunal polarización de las relaciones internacionales”, que lleva a que engorden los presupuestos en defensa en detrimento de la cooperación al desarrollo. De igual modo, condenó el “uso del hambre como arma de guerra”, con un firme llamamiento a que “el mundo adopte límites claros” y persiga a “los causantes” de estos crímenes. De manera muy significativa, en línea con la encíclica Laudato Si, defendió sistemas alimentarios ecológicos y sostenibles, alejados de la “lógica de explotación salvaje de la creación”, propia de modelos tecnocráticos superados. Pero, sobre todo, el Papa quiso lanzar ayer un mensaje de urgencia: “es perentorio pasar de las palabras a los hechos”, dijo, y dejarse de “eslóganes” y “promesas embaucadoras”. Erradicar el hambre es factible, de modo que no valen excusas.