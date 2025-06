Espectáculo indigno y revelador

El escándalo que rodea a Leire Díez avanza hacia convertirse en un espectáculo tan indigno como revelador. Tras conocerse su participación en una campaña destinada a desprestigiar a la UCO, ni el Gobierno ni el PSOE han ofrecido explicaciones mínimamente verosímiles que justifiquen la conducta de una militante que ha ocupado cargos de libre designación en empresas públicas. Lejos de disipar las dudas, la gestión del caso —con la apertura de un simple expediente informativo y la supuesta baja voluntaria de la propia Díez, además de la entrega de un USB en Ferraz— ha contribuido a aumentar la percepción de que el Partido Socialista no tiene interés en arrojar luz sobre el asunto. La última muestra de este espectáculo ha sido la rueda de prensa convocada por la propia Leire Díez en la mañana del miércoles. Tras posar durante varios minutos ante los medios, la exmilitante socialista insistió en que las conversaciones filtradas forman parte de un trabajo de investigación. Además, no dudó en invocar la Constitución y el Estado de derecho para tratar de legitimar su actuación. No solo sus palabras, sino también la puesta en escena —con un Víctor de Aldama irrumpiendo por sorpresa e increpándola públicamente— evidencian la pérdida de control del Partido Socialista en la gestión de esta crisis. Es evidente que el presidente del Gobierno está evitando exponerse ante la prensa y responder a las preguntas de los medios. Este silencio es una señal inequívoca de que no existe un relato mínimamente creíble que pueda mitigar este incómodo escándalo.