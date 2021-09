Dios nos quiere conectados a la vida

Esta tarde, en la festividad de la Santa Cruz, el Papa Francisco se ha encontrado con los jóvenes en Eslovaquia para recordarles, precisamente, que no hay amor verdadero que no pase por la cruz. El amor es hermoso, pero no es un camino fácil. Contra lo que parece indicar la lógica hedonista del mundo, el amor es fidelidad, don y entrega sin límites hasta el extremo. Son muchos los cantos de sirena que reclaman al joven, manipuladores de una supuesta felicidad que no es sino simulacro, camino que aparta de la vida en plenitud.