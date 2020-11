Ataque a la libertad

El proyecto de nueva ley de educación ha empeorado en su paso por el Congreso por las enmiendas pactadas entre el PSOE, Podemos y ERC. Un ejemplo claro es el tratamiento de la escuela concertada. El proyecto inicial le ponía las cosas difíciles porque suprimía el criterio de la demanda social. Ahora Podemos ha forzado también que no pueda haber conciertos para los colegios de enseñanza diferenciada. Es una decisión que se basa en la pura ideología y que no respeta la libertad. Los socialistas no querían llegar hasta este extremo, porque saben que es inconstitucional, pero han cedido.

Por impulso de Podemos se suprime también el Distrito único, y los niños tendrán que ir al colegio del barrio. El distrito único supone que los padres pueden elegir entre muchos colegios el que más les guste. Podemos ha impuesto también la educación afectivo sexual desde primaria, como una forma de adoctrinamiento que no respeta las convicciones de las familias.

Podemos y ERC han conseguido que el castellano no sea lengua vehicular de la enseñanza y que se pueda pasar de curso sin límite de suspensos en la ESO. Esto último supone, sin duda, una bajada de nivel. ERC también ha conseguido que los inspectores ya no tengan que pasar por un examen de oposición, lo que facilitará nombrarlos si son ideológicamente afines.

Todo esto significa que la reforma de la ley educativa va a hacer más difícil educar en libertad. Por eso es decisiva la movilización social contra este proyecto injusto y lesivo para la convivencia.