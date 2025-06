Pedro Sánchez quiere que el Gobierno y la presidencia del Congreso sean su escudo protector. La ministra Alegría y el ministro López son los más fieles escuderos de Sánchez. Pero al presidente no le basta, a pesar del desgaste al que les está sometiendo. Francina Armengol es su tercer peón. Y lo hace a las mil maravillas.

El grupo parlamentario popular ha solicitado a la presidencia de la Cámara baja que se arbitre la comparecencia del presidente del Gobierno para dar cuenta del caso “fontanera”. Armengol, al servicio de su jefe, ha hecho todo lo que está en sus manos para evitar la comparecencia de Sánchez. El período de sesiones ordinario terminará sin que el presidente deba dar explicaciones. Aunque en la última semana de junio habría posibilidad de comparecencia, Sánchez tiene una reunión ineludible. Los días 24 y 25 de junio estará en La Haya, en la cumbre de la OTAN.

Sánchez se escaquea y no da explicaciones, algo que ya es habitual en él, y sus ministros se desgastan hasta quemarse para proteger a su presidente. Podemos y ERC, aparentemente dispuestos a saber, también le echan un capote al presidente. Le piden que comparezca, pero no se suman a la oposición para no apretar demasiado.

Por el momento, Sánchez parece irse de rositas, pero quizás no sea por mucho tiempo. Y no porque el PP caldee ningún ambiente, como apuntan los amigos del presidente, sino porque, como bien apuntaba Emiliano García-Page hace unos días, esto, lamentablemente, no ha hecho más que empezar.