La OMS considera que flexibilizar demasiado pronto las medidas podría dar pie a nuevos confinamientos

"Solo podemos aconsejar a los países. Pero una cosa debe quedar clara: no tenemos ningún mandato para forzar a los países a implementar lo que nosotros les aconsejamos. Depende de los países aplicar o rechazar nuestro consejo. Pero nosotros damos nuestros consejos basados en la mejor ciencia y en evidencias. Quizás un buen ejemplo es como recordarán el 30 de enero, declaramos el mayor nivel de emergencia global por la COVID-19. Basándonos en la regulación sanitaria internacional, la OMS pudo declarar el mayor nivel de emergencia global y lo hicimos el 30 de enero. En aquel momento, como podrán recordar, había solo 82 casos fuera de China, no había casos en Latinoamérica, ni en África. Solo había 10 casos en Europa. No había muertos en el resto del mundo, nada. Por tanto, el mundo debería haber escuchado a la OMS atentamente entonces porque ese nivel de alerta se decretó en enero cuando solo había 82 casos en el resto del mundo. Cualquier país habría podido activar entonces medidas de salud pública, y creo que esto ya demuestra que se debe escuchar la asesoría prestada por la OMS. Después, aconsejamos a todo el mundo implementar un plan de salud exhaustivo y dijimos buscad, haced pruebas, aislad y monitorizar los contactos. Lo podéis comprobar: los países que siguieron ese consejo están en una mejor situación que otros, esto es un hecho".