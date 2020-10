Von der Leyen abandona la cumbre de la UE por tener contacto con un positivo por covid-19

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, abandonó este jueves la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) en la que participaba para iniciar un aislamiento tras estar en contacto con una persona de su equipo que dio positivo en una prueba de covid-19.

"Acabo de ser informada de que un miembro de mi oficina principal ha dado positivo esta mañana por covid-19", anunció Von der Leyen a través de la red social Twitter tras haber participado en la mesa redonda de la cumbre con los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.