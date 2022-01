Uno de los virólogos referentes en Europa explica qué pasará con ómicron: "No hay alternativa"

Christian Drosten es el virólogo más reconocido de Alemania que también toma postura con la situación de la pandemia fuera de sus fronteras. En una entrevista para el diario Der Tagesspiegel, el científico ha indicado que está "absolutamente seguro" de que en algún momento volverá la vida totalmente normal que se tenía antes de la covid-19. Sin embargo, ha hecho estas declaraciones con ciertos matices.

Drosten ha asegurado que tendremos que utilizar mascarillas en ciertas situaciones "durante algunos años más", pero ha indicado que cada vez será menos habitual. El virólogo también ha querido ver el lado bueno que deja esta pandemia. El experto alemán ha indicado que, en Alemania, la pandemia ha impulsado la digitalización, trabajar desde casa será cada vez más común y no habrá que hacer grandes viajes para asistir a cualquier reunión gracias a las nuevas tecnologías.









Sobre la situación que atravesaremos en todo el mundo el próximo invierno con la covid-19, ha admitido que prevé "otro fuerte aumento de la incidencia" y que seguirá siendo preciso utilizar mascarillas en interiores aunque, afirma, no serán necesarias restricciones más fuertes. Por tanto, la normalidad irá volviendo hasta ver al virus de una forma similar a la gripe ya que "la inmunidad de la población frente a la gripe no se basa únicamente en la vacunación, sino en varias infecciones por las que normalmente un adulto ya ha pasado en su vida". Drosten ha insistido que todavía no estamos en ese instante.

La infección por coronavirus la sufriremos todos tarde o temprano, indica este virólogo, porque "no hay otra alternativa. En algún momento se formó la idea de que el Sars-CoV-2podía y debía mantenerse completamente bajo control. Pero eso no es factible". No obstante, esto no significa que debamos respetar las medidas impuestas por las autoridades ya que el virus continúa circulando y no sería sostenible dejar correr sin freno a la covid-19, en palabras del experto.

¿Cuándo deja de ser contagiosa una persona infectada de ómicron, tenga o no síntomas?

Los contagios en todo el mundo se han disparado, la incidencia acumulada de los estados está rompiendo récords y ya solo cabe preguntarse cuándo llegará el pico. Los expertos y científicos trabajan a contrarreloj en todo el mundo, como Christian Drosten en Alemania, para buscar soluciones al contratiempo que ha supuesto la aparición de esta nueva variante, que prácticamente ya es predominante.

Según los estudios, el tiempo de incubación del virus con variantes anteriores oscilaba entre los cinco o seis días posteriores tras el contagio. No obstante, hay expertos que apuntan que en el caso de ómicron podría reducirse hasta los dos o tres días posteriores.









Con esta variante se cree que el virus puede transmitirse hasta varios días antes de que comiencen a aparecer los síntomas y que es contagioso hasta cinco días. "La capacidad de contagiar a otros, de transmitir ese virus, se prologa unos tres a cinco días después de que el test da positivo, que es el día dos de la infección", asegura el médico especialista en enfermedades infecciosas y exasesor de la OMS, Vicente Soriano, en declaraciones a la BBC.

Por lo tanto, una persona que se haya contagiado con la variante ómicron suele dejar de ser contagiosa siete días después de haber comenzado a presentar los primeros síntomas. En el caso de seguir teniendo señales de padecer la enfermedad, es probable que todavía haya restos del virus en el organismo.