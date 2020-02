La venganza de Nancy Pelosi contra Trump tras negarle el saludo

El tercer discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tal vez haya sido el más tenso desde que llegó al cargo. En una atmósfera marcada en las últimas semanas por el desarrollo del 'impeachment' o juicio político a Trump, el presidente se dirigió al Congreso en un tono triunfalista por la buena marcha económica del país.

Sin embargo, el momento más comentado de la sesión llegó una vez que Trump terminó su alocución. Anteriormente, como marca la costumbre, el presidente había entregado una copia del discurso a su vicepresidente y presidente del Senado, Mike Pence, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. No obstante, cuando Trump se giró desde la tribuna para facilitarles el texto, el presidente no quiso estrechar la mano que Pelosi le ofrecía.

Así pues, una vez Trump terminó de hablar, la líder demócrata en la Cámara rompió por la mitad el discurso del presidente.

