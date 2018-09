Vídeo: Venezuela pide explicaciones a Chile, Colombia y México por el supuesto atentado contra Maduro

El Gobierno de Venezuela ha pedido este domingo explicaciones a las embajadas de Chile, México y Colombia en Caracas tras la "confesión" de un detenido por el fallido atentado contra el presidente Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto y por el que se acusa al diputado Julio Borges de ser el inductor.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ha indicado en una rueda de prensa que las embajadas de Chile, México y Colombia debían explicar por qué el ciudadano Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, alias "Morfeo", detenido el sábado de madrugada por el atentado, menciona en un vídeo de "confesión" a sus sedes en Caracas.

#23Sep AHORA | Jorge Rodríguez informó sobre detención de involucrados en el "atentado" contra Maduro; entre ellos están: Henryberth Rivas, alias "Morfeo" y Angela Lisbeth Expósito, alias "La Perrera". Detalló que hay nuevas "pruebas" que involucran a Julio Borges. pic.twitter.com/lKz7w6Qyam — Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) 23 de septiembre de 2018

En ese material, el detenido ha indicado que tras el fallido atentado contra Maduro tuvo contacto con una persona, a la que no mencionó, que se encontraba "en España", y quien supuestamente le dice que debe trasladarse a la embajada de Chile en Caracas para que le ayudaran a salir del país. "Que de ahí me va a sacar en un vehículo a la embajada de México y simultáneo a la embajada de Colombia y que de Colombia me iban a sacar lo que es frontera", ha dicho el detenido en el vídeo divulgado por el Gobierno.

"Llegué a la embajada de Chile y estaba cerrada", relata, y señala que ante ello le ordenaron ir hasta la casa de la supuesta persona de la embajada chilena que le ayudaría y que estaría ubicada en una zona de clase media alta de Caracas.

"Resulta ser que en la puerta de su casa sale un seguridad chileno y me dice que él está enfermo, que él no está en el país", agrega. y dice que entonces lo enviaron a la sede de la "iglesia episcopal" pero que no encontró a los curas.

Tras mostrar este vídeo, Rodríguez ha pedido explicaciones a los gobiernos chileno, mexicano y colombiano, a quien ya señaló Maduro al decir que el expresidente, Juan Manuel Santos, estaba implicado en este supuesto ataque.

México y Chile rechazan las acusaciones

El gobierno de México ha rechazado las "infundadas" acusaciones de Venezuela de una supuesta participación de su personal diplomático en el atentado al presidente venezolano, Nicolás Maduro. En la misma línea se ha expresado el ejecutivo chileno, que ha calificado "gravísimas y calumniosas insinuaciones y amenazas" las palabras del gobierno venezolano.