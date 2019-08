La Unión Europea elige este viernes a su candidato al FMI, con la ministra Calviño en la lista

Los ministros de Finanzas de la UE votarán este viernes para elegir a su candidato al Fondo Monetario Internacional y encontrar un sustituto para la francesa Christine Lagarde, que deja el cargo para presidir el Banco Central Europeo (BCE) tras la salida de Mario Draghi.

Hasta el momento había cinco nombres en la lista de la que iba a salir un candidato único, entre los que estaban la ministra española de Economía, Nadia Calviño, o el presidente del Eurogrupo, el portugués Màrio Centeno, quien finalmente ha decidido salir de la terna.

También aspiran al cargo el expresidente holandés del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem; el gobernador del banco central finlandés, Olli Rehn, y la directora ejecutiva del Banco Mundial, la búlgara Kristalina Georgieva.

Le Maire mantuvo este jueves una conferencia telefónica con sus homólogos de la UE para avanzar en la negociación, ante la falta de consenso en torno a un nombre.

Para evitar que se prolonguen las discusiones, los países comunitarios aceptaron que el candidato sea elegido por votación, que podría efectuarse en varias rondas si fuera necesario.

CENTENO DESCARTADO

El ministro de Finanzas de Portugal y presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, anunció este jueves que no va a ser candidato a director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Al encontrar un candidato para dirigir el FMI, como en otras decisiones de la UE, debemos luchar por una posición común. Quiero ayudar a encontrar ese consenso y, por ello, no participaré en esta etapa del proceso", escribió Centeno en su perfil oficial de Twitter, en alusión a la votación de este viernes.

In finding an ?￰゚ヌᄎcandidate to run the IMF as in other imptt EU decisions, we must strive for common ground. I want to help find a consensus so I won’t take part in this stage of the process (tomorrow’s vote). I remain available to work towards a solution that is acceptable to all