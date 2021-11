Unas 200 familias afganas esperan todavía para ser evacuadas a España

Este jueves -1 de noviembre- se cumple un mes desde la primera evacuación a través de Pakistán de civiles afganos que colaboraron con el ejército español y la Agencia Española de Cooperación (AECID) en Afganistán. Y aproximadamente dos meses y medio desde el último vuelo de evacuación -el 27 de agosto- desde el aeropuerto de Kabul a España. Entre el 11 y el 12 de octubre llegaron a la base aérea de Torrejón de Ardoz 244 afganos desde Islamabad, la capital paquistaní. Pero todavía quedan pendientes de ser evacuadas alrededor de 200 familias afganas, según informaciones facilitadas a COPE por varias personas que forman parte de este grupo. Abdul Naser Rokhshan trabajó para la AECID en Badghis durante varios años, está casado, tiene cuatro hijos, y se encuentra en la ciudad de Herat a la espera de recibir instrucciones para su evacuación. Ha contado a COPE que la últimas vez que se pusieron en contacto con ellos las autoridades españoles fue a finales de agosto, cuando les aconsejaron que no se acercaran al aeropuerto de Kabul y les pidieron que mantuvieran la calma. A diario se pregunta por qué no han sido ya evacuados. “Tenemos un grupo de WhatsApp y en ese grupo la gente habla, y dicen que el gobierno español está trabajando en este asunto”, señala Rokhshan. Explica que dispone de “una carta de confirmación, es la carta en la que están incluidos los miembros de la familia que van a ser evacuados, y unos la recibieron por email y otros a través de un mensaje de Skype”.

La familia de Rokhshan vendió su casa y todas sus pertenencias para irse a Kabul cuando les avisaron de que iban a ser evacuados a España. Ahora están de vuelta en su ciudad, en Herat. Se queja de que “la situación en Afganistán empeora a diario”, tanto la seguridad como la economía. Y dice que es “imposible” para ellos viajar a Islamabad desde allí sin alguna ayuda, entre otras razones porque ya no tienen trabajo, no tienen dinero y es muy difícil conseguir un visado para entrar en Pakistán.

El gobierno español ha expresado en los últimos días su intención de seguir evacuando a las familias de los afganos que colaboraron con España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró el 2 de noviembre en el Senado que se está trabajando para sacar a más colaboradores de Afganistán, aunque no ofreció detalles. Según Albares, “el gobierno está cumpliendo su compromiso de no dejar a nadie atrás”. Añadió que “hay muchas cosas que no se pueden contar de cómo lo estamos haciendo, pero se sigue haciendo”.