Una portavoz del PMA de Naciones Unidas, en COPE: “En Gaza hacen pan quemando cartones”

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) -agencia de Naciones Unidas- ha advertido del riesgo de que empiece a morir gente de hambre en Gaza como consecuencia de la situación creada por la guerra. “Los mercados están completamente vacíos, la gente no tiene la capacidad de producir alimentos porque los agricultores no pueden acceder a sus tierras, los pescadores no pueden pescar, los mercados no están siendo abastecidos y todos los alimentos que hubiera en los mercados de Gaza se están acabando; en la mayoría de los comercios se han agotado los productos alimenticios básicos”, cuenta a COPE Alia Zaki, directora de comunicación del Programa Mundial de Alimentos en los territorios palestinos. Asegura que “la gente no puede encontrar harina, ni huevos, ni nada que les sirva para preparar una comida. Y lo que llega a la frontera no es suficiente para cubrir las necesidades de nadie, especialmente ahora que las panaderías están cerrando porque no hay suficiente combustible para que funcionen las panificadoras”.

La portavoz del PMA en los territorios palestinos ocupados por el ejército israelí dice que “los que sobreviven lo están haciendo con alimentos en conservas, están sobreviviendo con pan, o están intentando sobrevivir con pan, pero no siempre es posible con la falta de recursos en Gaza. La mayoría de las panaderías ha cerrado porque se han quedado sin combustible para que funcionen las máquinas o agua para hacer el pan, o incluso sin harina. También algunas de ellas han sufrido daños directos en los ataques”. Según Alia Zaki, “el pan es el eje de la dieta de los palestinos, está en cada mesa, es una de las necesidades básicas vitales, y ahora la gente hace cola durante horas para conseguir pan, pero incluso esta opción está desapareciendo. Hay gente que está recurriendo a hacer pan en los refugios o donde quiera que se alojen, pero no hay suficiente harina, no hay suficiente agua y están quemando cartones. Y una mujer nos contó que estaba empezando a quemar bolsas de plástico para hacer pan, lo que es muy peligroso por los gases tóxicos emitidos por el plástico”. “La gente nos está contando que está comiendo verduras sin cocinar, está comiendo alimentos en conservas -cuando son capaces de encontrarlos- y hay quien sobrevive durante el día con unos pocos dátiles”, señala. Zaki afirma que “ahora mismo 2.2 millones de personas -casi la entera población de Gaza- necesitan ayuda alimentaria. Pero si la situación continúa como está -sin alimentos en Gaza- y sin que lleguen suficientes alimentos de fuera, hay un riesgo de que haya gente que muera de hambre”.

“Debe haber un sostenido, seguro y no restringido acceso de la ayuda humanitaria a Gaza, y que llegue a la gente allá donde esté”, defiende la portavoz de la PMA. Añade que “no se trata sólo de que la ayuda cruce la frontera sino también de un acceso seguro dentro de Gaza y que los trabajadores humanitarios puedan distribuir esta ayuda de manera segura. Y es necesario que haya una pausa para que todo esto sea posible y podamos salvar todas las vidas que podamos. El Programa Mundial de Alimentos ha llegado ya a más de 700.000 personas dentro de Gaza, con cantidades limitadas de alimentos, pero es necesario hacer mucho más”.