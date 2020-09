Una cajera de supermercado pide a la clienta ponerse la mascarilla y su inesperada reacción se ha hecho viral

Las mascarillas se han convertido en parte esencial de nuestras vidas como uno de los principales instrumentos para luchar contra la covid-19. Tras un caluroso verano donde el uso de las mascarillas se ha hecho tedioso para muchos, ahora que se acerca el invierno quizás sea algo más llevadero. Un posible sustituto de las bufandas.

Lo que no cabe duda es que las mascarillas han venido para quedarse por un periodo largo de tiempo, por más que nos incomode. Como es el caso de esta joven británica que perdió los papeles cuando una cajera del supermercado le instó a que se colocara la mascarilla para efectuar su compra.

Como hemos comentado, los hechos tuvieron lugar en el mes de mayo en la capital inglesa, Londres, una de las ciudades europeas que más se vio golpeado por los efectos de la pandemia durante la pasada primavera. Sin embargo, el vídeo se ha hecho viral en las últimas horas, cuatro meses después de lo ocurrido y en un momento en el que los rebrotes han vuelto a intensificarse en el Reino Unido.

La joven que iba sin mascarillas accedía en un supermercado de la localidad de Lingfield, a unos treinta kilómetros de la capital. Al no llevar puesta la pertinente mascarilla, una empleada del establecimiento le instó a colocársela, para así proteger a los demás de posibles contagios.

La desmesurada reacción de la clienta

Lejos de cumplir con la normativa, la clienta se volvió loca, elevó el tono, se enfadó y comenzar a gritar a los trabajadores del supermercado. Pero el percance no quedó ahí. De hecho, la mala educación de la clienta fue lo de menos. Y es que mientras no paraba de gritar, se dirigió a la estantería donde se encontraban las botellas de vino. ¿Y qué hizo? ¿Bebérselas? No. Todo lo contrario. Empezó a arrojarlas al suelo. Decenas de botellas quedaron estampadas contra el suelo, inundado de cristales y de los caldos.

Además, no contenta con ello, golpeó la pantalla protectora instalada detrás de la caja. Toda la escena fue grabada por las cámaras de seguridad de la tienda, con una duración de 24 segundos.

El gremio minorista británico pide más protección

Sin duda, el susto quedará para los trabajadores del supermercado para el resto de sus vidas al ver cómo esta clienta desquiciada puso en riesgo su integridad física. Sin embargo, tal y como denuncia el gremio minorista de Gran Bretaña, estos hechos se están repitiendo con demasiada frecuencia.

Por ello, un grupo de minoristas de las islas enviaron al Gobierno británico, encabezado por su presidente Boris Johnson, una carta en la que solicitaban protección legal para los empleados de las tiendas de alimentación, al ser las principales víctimas de estos actos violentos.