Trump, tras la parada militar de Corea del Norte sin misiles: "Gracias, Kim"

Guiño de Trump a Corea del Norte y de este país al resto del mundo. El presidente de Estados Unidos ha celebrado el bajo perfil del desfile militar celebrado por el Gobierno de Corea del Norte para celebrar el 70 aniversario de la fundación del país, en el que, a diferencia de otros años, no se mostraron misiles balísticos.

"Corea del Norte acaba de celebrar su desfile en conmemoración del 70 aniversario, sin el habitual despliegue de misiles nucleares", señaló Trump en Twitter.

El mandatario estadounidense destacó un mensaje que atribuyó al canal Fox News, en el que se asegura que "expertos creen que Corea del Norte ha suprimido los misiles nucleares para mostrar su compromiso con la desnuclearización al presidente (Trump)".

North Korea has just staged their parade, celebrating 70th anniversary of founding, without the customary display of nuclear missiles. Theme was peace and economic development. “Experts believe that North Korea cut out the nuclear missiles to show President Trump......

El presidente consideró que el tema central de la parada militar norcoreana fueron "la paz y el desarrollo económico", por lo que tuvo palabras de agradecimiento para el líder norcoreano Kim Jong-un, con quien mantuvo un encuentro histórico el pasado 12 de junio en Singapur.

"Gracias líder Kim. Le hemos demostrado a todo el mundo que estaban equivocados. ¡No hay nada como un buen diálogo entre dos personas que se gustan! Mucho mejor que antes de que yo asumiera la presidencia", concluyó el inquilino de la Casa Blanca.

...its commitment to denuclearize.” @FoxNews This is a big and very positive statement from North Korea. Thank you To Chairman Kim. We will both prove everyone wrong! There is nothing like good dialogue from two people that like each other! Much better than before I took office.