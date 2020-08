Trump fija una fecha límite para vender Tik Tok a Estados Unidos o será bloqueada

Después de que Donald Trump anunciase que iba a prohibir la red social de música Tik Tok en Estados Unidos por recopilar información de sus usuarios, ahora el inquilino de la Casa Blanca ha puesto fecha límite para que Tik Tok venda sus acciones a una empresa estadounidense o será bloqueada en el país, y el día marcado es el 15 de septiembre de 2020.

China y ha criticado esta decisión, pero ByteDance, empresa propietaria de Tik Tok, se encuentra ya en conversaciones con Microsoft. Así anunció por Twitter la multinacional su interés en comprar Tik Tok.

Microsoft to continue discussions on potential TikTok purchase in the United States. https://t.co/mCDeeVPzyX