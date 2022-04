Varios heridos por un tiroteo en el metro de Nueva York

Al menos trece personas han resultado heridas, una de ellas se encuentra en estado crítico, en un tiroteo registrado este martes en el metro de Nueva York, en el que aparentemente también se detonó una bomba de gas, según informa el corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro, que ha dado la última información sobre lo ocurrido.

Los hechos tenían lugar a las ocho y media hora local, hora punta. Tal y como han contado los testigos de lo sucedido, una persona con mascara antigás que vestía un chaleco de color naranja, ha arrojado una bomba de humo y disparaba contra personas en la plataforma de la estación de metro Sunset Park, por la que circulan tres líneas de metro.

Según el departamento de Bomberos de Nueva York, se habrían encontrado artefactos de humo en esta estación de metro. La policía está buscando a un hombre con una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja como posible sospechoso del ataque, señalan esas mismas fuentes.



Las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar la zona, donde se han desplegado numerosas ambulancias y unidades de policía.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB