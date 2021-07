Tiempos difíciles para la Yakuza en Japón: ¿qué son y a qué se dedican?

La aparición del Covid-19 ha significado un duro palo para todo el mundo incluido el crimen organizado en uno de los países orientales más importantes a nivel mundial, Japón.

En la actualidad, para evitar el crecimiento de incidencia y la propagación del coronavirus, la gran mayoría de bares, restaurantes y clubes nocturnos que están bajo la propiedad de estas mafias, tuvieron que cerrar durante 2020 y todos los que tuvieron la suerte de mantenerse abiertos, vieron decrecer y colapsar sus beneficios.

¿QUÉ ES Y QUÉ SON LOS YAKUZA?

Las organizaciones del crimen organizado en Japón tienen un gran peso en la sociedad del país desde el punto de vista de que su integración con el sistema político y empresarial, ha provocado en numerosas ocasiones golpes de estado y decisiones relevantes para el sistema.

Esta mafia tiene una gran relevancia ya que cuenta con cierta influencia en varias empresas importantes del país. Una de las curiosidades más importantes y llamativas de la relación entre el país y esta prganización conisste en que Japón, es uno de los países más seguro del mundo para vivir por su bajo índice de criminalidad, pero a su vez, la yakuza está considerada como una de las mafias más peligrosas e influyentes del mundo.

Como pasa en otrro lugares del mundo como por ejemplo en Italia con la Camorra y La Costa Nostra, la mafia rusa, la albanesa o la turca, el país nipón cuenta con su propio grupo criminal con unas carcateristicas y una indumentaria bien definida.

El origen de esta mafia la encontramos hace mucho tiempo. Concretamente desde el siglo XVII durante el periodo Edo (esto está directamente relacionado con la figura del samurái).

Desde sus orígenes, con el paso del tiempo fueron evolucionando hasta crear grupos paramilitares cuyo objetivo consistía en servir como protección a cambio de comida y privilegios.

Estos grupos fueron evolucionando y extendiendo su influencia bajo el uso de la extorsión y la manipulación especialmente hacia los sectores políticos y empresariales.

¿A QUÉ SE DEDICA LA YAKUZA?

Entre las labores o actividades que lleva a cabo la yakuza nos encontramos que esta mafía abarca desde tráfico de drogas, blanqueo de dindero, tráfico de armas. industria sexual, corrupcón en los sectores anteriormente mencionados y especulación de bienes inmoviliarios.

Hoy en día, la yakuza como se ha destacado antes no tiene ese peso o presencia que sí llego a tener pero, por otro lado, también tienen un código de honor y de protección entre miembros que suelen respetar hasta el punto, de ser la máxima que no deben olvidar para permanecer un clan y estar en este durante muchos años.

Otro de los aspectos o moemtnos curiosos que ha protagonizado esta organización es cuando sucedió el terremoto y tsunami que azotó Japón en el año 2011. Muchos clanes de la yakuza se organizaron para realizar trabajos de reconstrucción y ayuda a la población. Una de las teorías que existen es que, según algunos sociólogos, la mera presencia der estos grupos, hace disminuir la pequeña delincuencia común en los barrios.

Volviendo a los tiempos de ahora, la situación que vive la Yakuza tras la pandemia es muy delicada. El virus ha afectado tanto que su principal fuente de beneficios económicos se ha perdido: el “mikajimeryo”, es decir el dinero que exigían a los comercios a cambio de protección, según explica el diario francés Les Echos. Los propietarios de negocios entregaban sobres con 20.000 a 100.000 yenes (alrededor de 150 a 750 euros) por mes para evitar posibles problemas con las bandas criminales o para que los yakuzas los ayuden con algún un cliente problemático.

"Aunque el dinero no tenía un impacto significativo en nuestras finanzas, sentí que no debía pagarlo más", según comentó un comerciante de Tokyo al diario japonés en lengua inglesa The Asahi Shimbun. "Me siento aliviado de haber podido dejar el hábito".

Según el periodista Jake Adelsein, experto en el crimer organizado en Japón, "Algunos yakuzas se están marchando. Acuden a la policía y dicen: 'Quiero reincorporarme a la sociedad. Es un momento difícil para ellos. No se puede extorsionar por teléfono. Ahora mismo, creo que la organización está debatiendo si suspender o no las cuotas de la asociación debido a las dificultades".