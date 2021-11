Temor por la nueva variante covid, con más mutaciones: Bruselas propone vetar vuelos del sur de África

Aumenta el temor ante la nueva variante de la covid. Este viernes la Organización Mundial de la Salud va a dar más detalles de la nueva variante detectada en Sudáfrica. Tiene más mutaciones que el coronavirus original. La preocupación es máxima, el país africano es el más castigado del continente por la pandemia. Los casos de coronavirus se han multiplicado por 10 desde comienzos de noviembre.

Entretanto Bruselas ya propone limitar los vuelos desde Sudáfrica a la Unión Europea. Lo ha anunciado en un tuit la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ahora los socios tienen que darle el visto bueno. Alemania, donde los contagios no paran de crecer y ha vuelto a registrar un récord diario con más de 76 mil nuevos casos, ya ha declarado Sudáfrica como zona de riesgo.También el Reino Unido veta desde hoy los vuelos a 6 países africanos.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.