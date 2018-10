Salvini dice que las ONG "ayudan" a los traficantes de personas

El vicepresidente italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, ha criticado a las ONG que se dedican al rescate de inmigrantes en el Mediterráneo porque a su juicio ayudan a los traficantes de personas y por eso consideró "algo bueno" que no puedan actuar, como le ocurre ahora al Aquarius.

Preguntado por la prensa sobre si está bien que no pueda navegar el Aquarius, bloqueado en el puerto de Marsella después de que Panamá le retirara su pabellón, Salvini ha insistido en que hay que evitar ayudar a los traficantes, al término de la primera jornada de trabajo de ministros del G6 en Lyon (este de Francia).

Por eso ha añadido que "es bueno" que esas ONG -SOS Mediterranée y Médicos sin Fronteras fletan ese barco- no actúen en Italia, en Francia o en España porque la suya no es una acción humanitaria. "Ayudar a los contrabandistas a hacer tráfico de seres humanos -ha argumentado- es esclavismo, no es humanismo".

El titular italiano de Interior se ha reunido con los otros ministros del ramo del G6, como se conocen los seis grandes países de la UE (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España y Polonia) en un encuentro sobre inmigración en el que ha estado como invitado el marroquí, Abdelauafi Laftit.

A la pregunta de si considera que el presidente francés, Emmanuel Macron, es enemigo de Europa, Salvini respondió que "seguramente, los que han gobernado Europa estos años no han hecho todo lo que podían y debían. Y Macron, seguramente, tiene su dosis de corresponsabilidad".

El ministro italiano, que como todos los asistentes al encuentrobn ha sido recibido en la prefectura de Lyon por el primer ministro francés, agradeció a Edouard Philippe "la acogida" y "la hospitalidad", pero marcó distancias con sus posiciones.

De hecho, aunque ha señalado que su "deber es hablar con todos", ha reconocido que en las cuestiones que están en la agenda de esta cita, que concluirá mañana -inmigración, seguridad y control de las fronteras-, está "más próximo de las posiciones de Marine Le Pen", la líder de la extrema derecha francesa, a la que había recibido por la mañana en Roma.

Tras la cita de este lunes dedicada a la inmigración, los ministros del G6, con el de Marruecos y el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, hablarán el martes de lucha antiterrorista, y en particular de cómo encarar el retorno a Occidente de combatientes yihadistas.