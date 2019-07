Rescatan hasta 150 migrantes y refugiados frente a las costas de Libia

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha informado de que hasta 150 migrantes y refugiados podrían haber muerto como consecuencia del naufragio de un barco frente a la costa de Libia.

Charlie Yaxley, el portavoz de ACNUR para África y el Mediterráneo ha asegurado en un mensaje publicado a traves de su centa de Twitter que se trata de una "Noticia terrible. Llegan informaciones de un gran naufragio frente a la costa de Libia. Unos 150 supervivientes se habrían salvado y han sido devueltos a Libia".

Terrible news. Reports coming in of large shipwreck off the coast of Libya. Some 150 survivors understood to have been saved, returned to Libya. One of survivors reports that a large group died at sea, estimates could be around 150. Details still coming in.

"Uno de los supervivientes ha contado que un grupo grande de personas ha muerto en el mar. Estima que podrían ser en torno a 150 personas", ha explicado el portavoz de ACNUR para Libia. En un segundo mensaje, Yaxley ha dicho que si el balance de muertos se confirma se trataría de "la mayor pérdida de vidas en el Mediterráneo central en 2019".

If estimated figures are correct, this is the largest loss of life on the central Med in 2019.



A reminder, if it was needed, that there MUST be a shift in approach to the Mediterranean situation.



Urgent need to save lives at sea. https://t.co/wTl7Thwzru