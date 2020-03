Reino Unido rebasa ya los 1.000 fallecidos por coronavirus tras un nuevo récord de muertes

El Gobierno británico ha anunciado este sábado que el número de fallecidos por coronavirus en el país supera ya el millar y que el total de contagios ya ha superado las 17.000 personas.

Concretamente, la cifra de muertos desde la declaración de la epidemia es de 1.019, y los contagios ascienden ya a 17.089, según un comunicado del Ministerio de Salud británico.

Esta cifra de fallecidos supone un incremento de 260 víctimas mortales sobre el día anterior (759), un incremento superior al récord marcado en el balance previo, de 181 muertos.

El Departamento de Salud ha realizado ya pruebas a un total de 120.776 personas, según el comunicado oficial, de las cuales 103.687 han dado un resultado negativo.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dado ánimos a la población desde la cuarentena a la que se encuentra sometido tras confirmar este viernes que había dado positivo por coronavirus, convirtiéndose así en el primer líder mundial enfermo reconocido de Covid-19.

"Gracias a todos que hacéis lo que hago yo: trabajar desde casa e impedir que el virus se extienda de domicilio en domicilio", ha declarado a través de su cuenta de Twitter.

Thank you to everybody who’s doing what I’m doing, working from home and stopping the virus spreading from household to household.



We’re going to beat it, and we’re going to beat it together. Stay at home, protect the NHS and save lives. #StayHomeSaveLives