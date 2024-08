La primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, ha dimitido este lunes y ha abandonado el país, según la televisión Canal 24, tras semanas de violencia generalizada en las calles por las protestas estudiantiles que han causado casi 300 muertos.



Hasina abandonó el país en helicóptero militar a las 14:30 hora local (8:30 GMT), acompañada por su hermana menor Sheikh Rehana, informó el medio local Prothom Alo.

