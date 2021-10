Portugal culmina su desescalada con la vuelta del ocio nocturno y menos restricciones

Portugal entró hoy en la fase final de su plan de desconfinamiento, en la que recuperó el ocio nocturno tras un año y medio de cierre continuo y levantó la mayoría de las restricciones impuestas, como las limitaciones de aforo y horarios en comercios y restauración.



En los últimos 18 meses el país nunca había estado tan cerca de la libertad que se vivía antes de la pandemia de coronavirus, que hasta ahora ha dejado en Portugal -con 10 millones de habitantes- más de un millón de casos y cerca de 18.000 fallecidos.



"Ya estábamos hartos", cuenta a Efe Carlos Barbosa, un conductor de "tuctucs" (vehículos de paseos turísticos) en Lisboa, que deseaba que se hubiese desconfinado más rápido, pero cree que se hizo bien "no abriendo todo de golpe e intentando esperar a que el 85 % de la población estuviese vacunada".



Ese 85 % de población con la pauta completa es lo que ha permitido que a partir de este viernes los restaurantes operen sin ninguna restricción, ni horaria ni de aforo, y dejen de exigir el certificado digital los fines de semana.



En la restauración, así como en el pequeño comercio, ni siquiera es obligatoria la mascarilla, que sólo se mantiene para las superficies de más de 400 metros cuadrados, además de transporte público, residencias, hospitales, colegios y salas de espectáculos.



También se dice adiós al certificado en los hoteles, pero sí se exigirá para acceder a las discotecas y bares de copas, que han estado más de 18 meses cerrados.



VUELVE EL OCIO NOCTURNO



Algunas discotecas aprovecharon que la medida entró en vigor la pasada medianoche para abrir sus puertas a partir de esa hora a los que llevan un año y medio de espera para poder volver a bailar.



Aun así, gran parte del sector no ha conseguido sobrevivir a la pandemia y en torno al 60 % de los locales han tenido que cerrar, según estima la Asociación Nacional de Discotecas.



La reapertura del ocio nocturno no ha agradado a todo el mundo. "Sabiendo las condiciones en las que están todavía los hospitales es muy repentina la apertura normal y sin límites del ocio nocturno, que es donde las personas de juntan más", declara a Efe una sanitaria que prefiere no decir su nombre.



"Hoy ya he visto a jóvenes borrachos a las 7 de la mañana", asegura, y considera que debería limitarse de alguna forma.



Entre el resto de novedades, los eventos como bodas y bautizos recuperan este viernes su aforo completo, al igual que los recintos deportivos, aunque en estos últimos será obligatorio presentar un certificado digital.



El pasaporte covid también se exige para las visitas a residencias de mayores y hospitales y los grandes eventos culturales.



El alivio de las restricciones llega además con las cifras de la pandemia en descenso, con la incidencia a 14 días rondando los 100 casos por 100.000 habitantes y menos de 400 personas hospitalizadas por covid-19.



ADIÓS AL EQUIPO DE VACUNACIÓN



Esta semana también se dijo adiós a la "task force" que ha coordinado el proceso de vacunación en Portugal, después de que cerca del 85 % de la población haya sido completamente inmunizada.



El equipo estuvo liderado por el vicealmirante Henrique de Gouveia e Melo, que en estos últimos meses ha ganado notoriedad por su labor al frente de la vacunación.



La disolución de la "task force" se produjo el mismo día en que el Gobierno portugués propuso la salida del actual jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante António Mendes Calado, como el máximo responsable de la lucha contra la pandemia, por lo que se apuntó a Gouveia e Melo como su sucesor.



Esto ha generado tensiones entre el Ejecutivo socialista liderado por António Costa y el presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que acabó desautorizando al Ministerio de Defensa y aseguró que el jefe de la Armada no va a cesar funciones.