Podemos abre el curso con el regreso de Iglesias y marca condiciones al PSOE

Sonia López

Podemos ha abierto el curso político con la primera reunión de su ejecutiva en dos meses, presidida por Pablo Iglesias, quien se ha reincorporado tras su permiso de paternidad en un momento clave de la negociación con el PSOE sobre los presupuestos, en la que la formación morada ha fijado las condiciones de su apoyo.

Iglesias se ha repartido al 50 por ciento su permiso de paternidad con la portavoz del grupo en el Congreso, Irene Montero, y él ha regresado primero a la actividad política en este nuevo periodo que Podemos afronta con "cierta ilusión", según ha explicado la portavoz, Noelia Vera, en rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva.

Su objetivo es recuperar en las conversaciones con el PSOE el espíritu de colaboración que facilitó el éxito de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, y creen que el Gobierno ya ha entendido que no se pueden hacer políticas progresistas con Cs y que con sólo 84 diputados necesita buscar apoyos para sacar adelante medidas sociales.

Es por ello que Podemos proclama su intención de "máxima colaboración" y se ve con fuerza para fijar condiciones para apoyar los presupuestos e incluso más, para ser el socio parlamentario del PSOE en lo que resta de legislatura.

No obstante, en Podemos no ha gustado que el Gobierno se replantee la intención de imponer un impuesto a la banca e intentará que rectifique en las próximas reuniones, pero anticipa que habrá que acabar con privilegios fiscales, y si no son los de la banca tendrán que buscar alternativas.

"Si no quieren un impuesto a la banca tendrán que explicar que otro privilegio fiscal se puede eliminar para sufragar medidas sociales, en eso vamos a ser inflexibles, y en qué privilegios fiscales se eliminan para sufragar esas medidas vamos a ser flexibles", ha afirmado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

Asimismo, ha enumerado sus exigencias al Gobierno para apoyar sus cuentas generales, ya que hasta el momento solo ha habido dos acuerdos: uno para acabar con el veto del Senado a la senda de déficit, y el segundo para actualizar la pensiones conforme al IPC en 2018 y 2019.

Ahora, Podemos pide medidas para frenar los precios abusivos del alquiler y rehabilitar viviendas, subir el salario mínimo interprofesional hasta los mil euros, eliminar el copago farmacéutico para pensionistas, una ley de dependencia "digna" y un modelo de transición energética que ayude a bajar la factura de la luz y a crear empleo.

La formación morada pretende también que los presupuestos reflejen los permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y remunerados, y que Sánchez cumpla otras promesas de su programa.

Aquí incluyen la derogación de la reforma laboral del PP -ya no han mencionado la del PSOE-, de la Lomce y la "ley mordaza"; acabar con el voto rogado -algo que ya ha comprometido el Gobierno-, y publicar la lista de beneficiados por la amnistía fiscal, a lo que hasta ahora se ha negado el Ejecutivo.

"Si todo eso se lleva a cabo y tiene una traducción presupuestaria entenderemos que estamos caminado hacia el país mejor que queremos construir y podremos apoyar al Gobierno en los presupuestos generales y en lo que queda de legislatura", ha dicho Echenique.

A la espera de las próximas reuniones, Podemos avanza que aunque el Gobierno maneje un calendario más lento de aprobación de las cuentas para 2019, ellos trabajarán por acelerar los tiempos y que "no se prorroguen ni un solo día" los presupuestos del PP.

Podemos no tiene constancia de que ERC haya puesto la liberación de los políticos catalanes en prisión como precio para apoyar los presupuestos.

Una "línea roja" que los republicanos no han trasladado a la formación morada, pero ante la que Echenique advierte a PDeCAT, ERC y el PNV que les será difícil explicar su voto en contra si los presupuestos incluyen un aumento de ingresos para las comunidades autónomas para mejorar la sanidad, educación o dependencia.

La situación en Cataluña será otro de los ejes del nuevo curso en el que Podemos solicita al presidente de la Generalitat, Quim Torra, "inteligencia, altura de miras y responsabilidad".

Petición que la diputada Noelia Vera ha ampliado al Gobierno de Sánchez, si bien ha admitido que es positivo y una "buena noticia" que el jefe del Ejecutivo haya apostado ya públicamente por la senda del diálogo, mientras PP y Cs "compiten" para ver quien "quita más lazos amarillos y quien se posiciona más a la derecha"; lo que para Podemos es "echar más leña al fuego".

Respecto a una futura consulta, Podemos no ha movido su planteamiento, sigue defendiendo el derecho de los catalanes a decidir su encaje territorial en España en un referéndum que admita tres respuestas: el sí o el no a la independencia, y el apoyo a un mayor autogobierno.