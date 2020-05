Un perro descubre una caja sospechosa en el aeropuerto y lo que contiene deja a todos aterrorizados

El trabajo de los perros en las aduanas de los aeropuertos es fundamental para detectar que nada indeseable pase las fronteras de los países, ya sean sustancias estupefacientes o sencillamente material de contrabando sin las licencias necesarias. Es el trabajo de este pastor alemán, entrenado para localizar paquetes extraños en el aeropuerto de Jalisco. Cuando realizaba un control rutinario junto a la policía Federal del estado mexicano, el animal detectó algo sospechoso en una caja que debería haber sido enviada ese día hasta Querétaro.

Los agentes policiales avisaron de que el pastor alemán había localizado algo sospechoso entre los paquetes y acordonaron la Nueva Central de Autobuses de San Pedro Tlaquepaque. Se trataba de una caja de plástico común, precintada con cinta americana de color marrón y que presentaba pequeños agujeros en los laterales. Las sospechas apuntaban a que podría tratarse de un ser vivo, pero nada podía haber preparado el cuerpo de los agentes de policía para lo que se encontrarían finalmente dentro del paquete.

Cuando los agentes abrieron la tapa de la caja encontraron, envuelto entre papel de periódico, a un pequeño cachorro de tigre de bengala de dos meses con la mirada perdida, confuso. Estaba deshidratado y le habían drogado para el viaje entre los dos estados mexicanos. Además, los traficantes que le pusieron en la caja no le habían dejado apenas comida para el trayecto, algo especialmente peligroso en animales de ese tipo y con tan corta edad.

El trabajo del perro le había salvado la vida al pequeño tigre, que fue trasladado hasta un refugio de animales a través de una llamada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México. “No podemos entender cómo alguien pudo pensar que este plan funcionaría. Vender un animal, meterlo en una caja, dormirlo y dejarlo sin comida ni agua... Los hechos nos incitan a pensar que hay una organización criminal tras el caso”, explicaba uno de los agentes de Jalisco que localizaron al tigre de bengala.

Lo cierto es que, aunque se trate de un descubrimiento espeluznante, en realidad se trata de algo bastante común en la frontera mexicana. En los primeros meses de 2018 la policía del país norteamericano denunció la aparición tanto de cachorros de tigres como de jaguares en el aeropuerto de Tijuana. En solo una semana en el mes de marzo de ese mismo año, hasta tres tigres de bengalas fueron localizados en los controles policiales en las aduanas de México.

Sin embargo, no es algo que se aplique solo al país azteca. En 2015 un vídeo de un pequeño tigre dentro de una maleta en la frontera de Taiwán dio la vuelta al mundo. Lamentablemente se trata del día a día entre los agentes policiales de las aduanas y las asociaciones de protección de los animales.

