El Partido Laborista británico aparta a Corbyn tras un informe sobre antisemitismo

El Partido Laborista de Reino Unido ha apartado a su anterior líder, Jeremy Corbyn, por su postura en relación a las acusaciones de antisemitismo en el seno de la formación, que han quedado en evidencia en un esperado informe publicado este jueves y que da cuenta de "graves fallos" por parte de la antigua cúpula.

La investigación llevada a cabo por la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos ha concluido que los laboristas no respondieron a las quejas presentadas durante la etapa de Corbyn y que, de hecho, hubo injerencia por parte de la oficina del anterior líder de la oposición británico.

Así, ha estimado que el partido es responsable de los "actos ilegales de acoso y discriminación" ocurridos entre sus filas, tanto por fomentar ciertos mensajes estereotipados sobre los judíos como por restar importancia a las quejas, algo que hizo el propio Corbyn.

