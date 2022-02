La opinión de la población rusa ante el conflicto de Ucrania: "No quieren guerra, pero están preparados"

Mientras la tensión continúa aflorando en las inmediaciones de Ucrania y Rusia, las opiniones de la población empiezan a dejar de ser indiferentes. La realidad es que a cada día que pasa, las relaciones entre los dos bandos de esta especie de 'Guerra Fría', parecen distanciarse cada vez más con el paso de los días. Los movimientos estratégicos hace tiempo que comenzaron, aunque en las últimas horas parece que muestran ya su carácter más decisivo.

El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania (CSND) decidió hoy instaurar el estado de excepción en todo el país tras considerar como una "agresión armada" el reconocimiento por Rusia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. La decisión del CSND debe ser ratificada ahora por la Rada Suprema o Parlamento ucraniano, señaló en una rueda de prensa el secretario de ese Consejo, Oleksiy Danílov. Por su parte, el Gobierno ruso ha respondido a este gesto. El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció hoy la próxima evacuación de los empleados de sus legaciones diplomáticas y consulados en Ucrania tras el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk.

Una población prevenida

Mientras Rusia y Ucrania continúan con su particular pulso de decisiones diplomáticas, la gente en Moscú se pregunta con incertidumbre qué va a deparar esta situación. Antonio Molina lleva media vida residiendo allí, de hecho su ruso suena igual de natural que su acento andaluz, perenne ante los cambios y los viajes que depara la vida. En COPE hemos querido conocer cuál es la opinión del pueblo ruso ante esta situación, saber de primera mano el punto de vista de los miembros de la nación que tiene prevenido a medio mundo a día de hoy.

"La gente aquí no quiere guerra, pero si se diera los rusos están preparados para cualquier cosa", una declaración breve e interpretable que cuesta mucho leer entre líneas, pero que igualmente revela el panorama social ruso. "Hay cierta molestia, pero se respira tranquilidad" añade Antonio.

Cuando se habla de la figura de Putin, la sensación es que "la población está conforme con lo que hay", de hecho se ensalza el trabajo que ha realizado durante su mandato, puesto que la Federación se encuentra "en un momento mucho mejor que hace veinte años". Dice igualmente, que "el país ha mejorado mucho" pero que como en todos los lugares "hay gente que está más u menos conforme".

"Crimea nunca ha sido Ucrania"

El propio Antonio Molina, cuenta que no existe ningún problema con la población ucraniana, de hecho es uno de los grupos de población que más personas tiene en suelo ruso. Ese buen trato no se desplaza a la totalidad, puesto que consideran que "Crimea nunca ha pertenecido a Ucrania, Rusia no lo ha invadido". De hecho, en ese punto Molina insiste en que "hubo un referéndum y lo único que hizo Rusia fue proceder a la adhesión, respetando el resultado".

Aquel conflicto queda ya ciertamente alejado en el tiempo, aunque los contendientes no han cambiado respecto a ahora. Por si fuera poco la mano de OTAN y en concreto la de Estados Unidos, sigue generando dudas y constantes incógnitas. Mientras se resuelven, los rusos tienen claro que "nadie quiere cerca a la OTAN, es una posible amenaza". Ese pensamiento lo tienen desde hace tiempo en el Kremlin, y es uno de los argumentos principales que utilizan para culpar a Estados Unidos de lo que está ocurriendo en el lugar de las hostilidades.