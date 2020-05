Su novia muere antes de la boda y este es el feo detalle de la empresa de vídeo: “No tenéis corazón”

Justin hace apenas unos meses como si vida daba un giro de 180 grados después de que prometida, y con la que iba a casarse este mes de mayo, falleciera a los 22 años tras un accidente de moto. Él, de 24 años, no le quedó más remedio que suspender la boda en medio del luto y el dolor. Sin embargo, ese no ha sido el motivo por que la historia de Justin Montney se ha vuelto viral. Al solicitar a la empresa de vídeos y fotografías de eventos nupciales de Texas, Copper Stallion Media, que le devolvieras lo que pagaron en diciembre por adelantado, la respuesta ha impactado a todos.

No solo la compañía de material gráfico se ha negado a facilitarles el dinero de vuelta, sino que el enfrentamiento ha tomado un cariz que la propia madre del joven y miles de usuarios en redes sociales han tenido que salir al paso para afear a la empresa que, efectivamente, “no tienen corazón”.

El pago de Justin a la empresa de vídeos

El pasado mes de diciembre, Justin y su novia Alexis pagaron la firolera de 1.800 dólares por contratar previamente tanto las fotos como los vídeos de su boda, que tendría lugar en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Ahora, y tras la muerte de la novia, la compañía se niega a entregar la cantidad ya que se trata de un pago “no reembolsable”.

Ante tal frustración, Justin acudió a los medios de televisión locales para denunciar la situación. Algo que, según parece, hizo poca gracia a la empresa que envió un mensaje de lo más insensible: “Hoy hubiera sido el día en el que filmásemos la boda de Alexis y Justin en Colorado Springs. Después de la artimañana de Justin con los medios e intentar hundirnos a costa de un reembolso, esperemos que solloces y llores todo el día que hubiera sido tu boda. Lo sentimos, no lo sentimos”.

La madre de Justin les escribe una carta

La propia madre del novio ha acudido en momentos de dolor a la página de reseñas de la compañía texana para dejar un mensaje de disgusto: “Solo quiero que sepais lo disgustada que estoy con vuestra empresa. De verdad que no tenéis corazón. Siendo una compañía pequeña deberíais tener más compasión hacia vuestros clientes, sobre todo en momentos como este. El resto de participantes en la boda han reembolsado su dinero a Justin y le han dado el pésame, así como a nuestra familia por la pérdida de una mujer increíble, preciosa y encantadora”.

La respuesta de la empresa no ha dejado a nadie indiferente: “No reembolsable significa que no puedes recibir de vuelta tu dinero, ni siquiera desde la tumba. Es el precio de hacer negocios. Nuestro abogado se pondrá en contacto con vosotros y os entregará una convocatoria para nuestro caso de difamación”.

Quejas y apoyo en las redes

Tal ha sido la indignación en redes con la respuesta de la empres a Justin que los usuarios han creado un perfil en la plataforma GoFundMe para que estos pudiera financiar a través de una donación el reembolso de la empresa de vídeos no ha querido hacer al joven y que le deja con un déficit de más de 2.000 dólares, así como los gastos del entierro de la joven, de 22 años.La iniciativa ya ha recaudado más de 15.000 dólares