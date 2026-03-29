COPE
Podcasts
Internacional
Internacional

Netanyahu afirma que ha ordenado ocupar más territorio en el sur del Líbano

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

Agencia EFE

Publicado el

1 min lectura

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo haber "ordenado ampliar aún más la zona de seguridad existente" en el sur del Líbano, anticipando una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino.

"He decidido ahora ampliar aún más la franja de seguridad existente, para finalmente frustrar la amenaza de invasión y mantener el lanzamiento de misiles antitanque lejos de nuestra frontera", añadió Netanyahu, que se comprometió a "cambiar radicalmente" la situación en el norte del país, zona fronteriza con el Líbano.

Noticia en ampliación.

Lo último

Visto en ABC

Programas

Los últimos audios

Último boletín

9:00H | 28 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking