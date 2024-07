Mueren dos menores en el apuñalamiento múltiple en Southport, en el oeste de Reino Unido

Dos menores han muerto como resultado de las heridas recibidas en el acuchillamiento múltiple enSouthport (noroeste de Inglaterra), perpetrado supuestamente por un joven de 17 años que ya ha sido arrestado, como ha confirmado la Policía en una rueda de prensa.



Del mismo modo, las autoridades han confirmado que otros nueve menores han resulatdo heridos, de los cuales seis se encuentran en situación crítica, tras el ataque contra una escuela de baile que celebraba una clase relacionada con la artista Taylor Swift y agrediese a los asistentes.



Otros dos adultos "que estaban tratando valientemente de proteger a los niños que estaban siendo atacados" también se encuentran hospitalizados en estado crítico, añadieron.



La jefa de la policía de Southport, Serena Kennedy, señaló que un joven de 17 años originario de Cardiff (Gales) fue arrestado como sospechoso de "homicidio y homicidio intencionado" y, pese a que la investigación sigue en curso y la motivación del ataque sigue siendo incierta, se descartó que se tratase de un acto terrorista.



En un mensaje a través de sus redes sociales, los reyes Carlos y Camila se mostraron "profundamente impactados" por el ataque en Southport.



"Enviamos nuestras condolencias más sentidas, nuestras oraciones y simpatías a las familias y seres queridos de aquellos que han perdido trágicamente sus vidas y a aquellos afectados por este verdaderamente horroroso ataque", señalaron.

