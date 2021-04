El ministro de Sanidad austriaco dimite "agotado" de su cargo por la pandemia de coronavirus

El ministro de Sanidad de Austria, el ecologista Rudolf Anschober, ha anunciado este martes su dimisión por razones de salud, después de ser hospitalizado en dos ocasiones recientemente por problemas circulatorios vinculados al agotamiento y el estrés de gestionar la pandemia de covid-19.

"Hoy anuncio mi salida del Gobierno federal. En tiempos de pandemia, necesitamos un ministro de Sanidad que esté al 100% en forma. Ese no soy yo en este momento", ha escrito Anschober, de 60 años. "En los próximos días cederé mi testigo a mi sucesor y en las próximas semanas recuperaré la salud. Hasta entonces me estoy tomando, también, un descanso de Twitter. ¡Todo lo mejor!", ha concluido el ministro austríaco.

Heute kündige ich meinen Abschied aus der Bundesregierung an. In Zeiten der Pandemie braucht es einen Gesundheitsminister, der zu 100 Prozent fit ist. Das bin ich derzeit nicht.

Ich werde in den nächsten Tagen an meinen Nachfolger übergeben und in den nächsten Wochen wieder ganz gesund werden. Bis dahin mache ich - auch - Twitter-Pause. Alles Liebe!