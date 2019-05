Un militar venezolano desde España: “La Operación Libertad no está paralizada, ni controlada, está en marcha”

“Poco a poco -sin prisa, pero sin pausa- los militares irán dando marcha hacia adelante a favor del presidente Guaidó”, asegura el teniente Edmelcar Delgado, afincado en España desde hace 12 años. Cuenta que la operación dirigida a echar a Nicolás Maduro del poder “se ha adelantado porque (el régimen) quería trasladar a Leopoldo López a una cárcel y detener al presidente Guaidó”, y añade que no es que los militares involucrados en la 'Operación Libertad' se hayan echado atrás, sino que “hay mucha presión”. Este movimiento militar “no está paralizado, ni controlado, está en marcha, no se ha detenido, está reorganizándose”, señala.



“Están como una fiera herida, arrinconados, cada vez más atrincherados, y por más que hable por televisión el ministro usurpador de la Defensa que todo está en calma, eso es falso”, afirma el teniente Delgado. A su juicio, en la imagen de ayer del ministro Vladimir Padrino “faltaban muchos generales, y rellenó con soldados de la guardia de honor; jamás se había visto una declaración a la prensa de generales hablando con soldados detrás”.



Edmelcar Delgado explica que “la gente en Venezuela ya está desesperada, no hay agua, no hay luz, es contínuo; el descalabro de las Fuerzas Armadas es total y también lo están padeciendo, excepto los que están metidos de lleno en el narcorégimen”. Añade que “ya hay militares del mismo chavismo que están en conversación directa ahora -y desde hace dos meses- con Guaidó y su gente, porque están tratando de facilitar la transición”.