Mike Pence, el fiel escudero de Trump que a la hora de la verdad escogió la Constitución

Durante casi cuatro años, Mike Pence ha sido uno de los grandes aliados de Donald Trump al frente de su mandato en Estados Unidos. Siempre ha sido fiel a sus ideas y sus decisiones y nunca ha dudado en defender a su presidente, ya fuera ante los medios o en las redes sociales.

Sin embargo ayer, varias horas del asalto de miles de seguidores del magnate al Capitolio, el vicepresidente se enfrentó a una gran presión por parte de Trump para evitar que certificara las elecciones que daban por vencedor al demócrata, Joe Biden. La ley electoral estadounidense determinaba que Pence debía presidir la sesión conjunta en el Congreso, en la que se iban a confirmar y contar los votos del Colegio Electoral enviados por todos los estados del país.

Todo comenzó cuando Donald Trump utilizó su cuenta de Twitter, que hoy se encuentra bloqueada, para intentar convencer a su vicepresidente de que rechazara la confirmación de la victoria electoral de Joe Biden, algo que no tenía ningún tipo de precedentes ni tampoco ningún valor legal.

EFE/EPA/J. Scott Applewhite / POOL POOLJ. Scott Applewhite / POOL

"Los estado quieren que se corrijan los votos, que saben que están basados en irregularidades y fraude, además de un proceso corrupto que no recibió apoyo legislativo. Todo lo que Mike Pence tiene que hacer es enviar (los votos) de vuelta a los estados y ganaremos. Hazlo, Mike, ¡es el momento de la valentía extrema!", escribió Trump. Unas palabras que pusieron a Pence entre la espada y la pared y le colocaron en un lugar complicado: debía elegir entre su lealtad a Donald Trump o faltar a la Constitución.

Pence no dudó en tomar una decisión y anunció que no iba a intervenir para detener la certificación: "La Constitución me impide reclamar una autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no", indicó en un comunicado emitido cuando dio comienzo la sesión conjunta en el Congreso. De hecho, poco después criticó el asalto al Capitolio y las protestas violentas que tuvieron lugar en la ciudad de Washington: "Atacar nuestro Capitolio no será tolerado y aquellos que participaron serán procesados con todo el peso de la ley" e instó a los manifestantes para detener la violencia.

Finalmente, publicó un vídeo en el que, además, escribía el siguiente mensaje: "Siempre estaremos agradecidos a los hombres y mujeres que se quedaron en su sitio para defender este histórico lugar. Para aquellos que causaron estragos en nuestro Capitolio, no ganaron. La violencia nunca gana. Gana la libertad. Esta sigue siendo la Casa del Pueblo".

El hombre que defendió la Constitución por encima de la lealtad

Mike Pence nació en junio del año 1959 y de niño fue testigo de primera mano al ver el famoso "sueño americano". Su abuelo emigró a Estados Unidos cuando solo tenía 17 años y vio cómo su familia construía una familia, un negocio y un nombre en el país norteamericano. Pence fue criado para creer en la importancia del trabajo duro, la fe y la familia.

Tras finalizar la universidad, el vicepresidente sentía que debía devolver algo al estado y al país que tanto le habían dado, por lo que en el año 2000 se presentó como candidato para ocupar un escaño en el Congreso por su localidad. Así fue como, con 40 años, consiguió entrar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Fue elegido seis veces como el representante en el Congreso por Indiana y pasó a ser presidente del Comité de Estudio Republicano de la Cámara y la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes.

EFE/EPA/Chris Kleponis / POOLChris Kleponis / POOL

En el año 2013 fue elegido gobernador de Indiana durante cuatro años e hizo que la situación social y económica del estado prosperara como nunca antes lo había hecho. Así fue como Donald Trump le seleccionó como su candidato para vicepresidente en julio del año 2016, cargo que ocupa desde el 20 de enero de 2017, día en el que asumió su cargo.

Desde entonces, Pence ha mostrado su lealtad hacia Trump y en más de una ocasión ha salido en defensa de su presidente. Ha defendido sus extravagantes ideas y declaraciones, y durante estos años ha demostrado haber sido fiel al magnate. No obstante, Mike Pence también ha demostrado, en cuestión de varios días, que por encima de la lealtad hacia Donald Trump prevalece su lealtad hacia la Constitución y hacia el pueblo americano.