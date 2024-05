Michael Sfard, abogado israelí, en COPE: “Hay una avalancha legal contra el gobierno de Netanyahu”

En el plazo de una semana el gobierno de Israel ha visto como el fiscal de la Corte Penal Internacional pedía que se emitieran órdenes de detención contra el primer ministro,Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, también la Corte Internacional de Justicia ha ordenado que se detenga la operación militar israelí en Rafah, y Noruega, Irlanda y España han decidido reconocer a Palestina como Estado independiente. “Lo que estamos presenciando en estos días es una avalancha legal”, ha asegurado a COPE Michael Sfard, abogado israelí especializado en derechos humanos. Explica que “la moción del fiscal de la Corte Penal Internacional para que se emitan órdenes de detención contra el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, es solo un elemento de los muchos procedimientos que estamos presenciando. Estamos viendo de forma definitiva que la ley se está convirtiendo en un eje central cuando nunca había jugado este papel en el conflicto”.

A juicio de Sfard, el reconocimiento del Estado palestino por tres países europeos “amplifica la legitimidad de los procedimientos en marcha en La Haya. Israel ha estado argumentando durante años que Palestina no es un Estado. Cuantos más Estados reconozcan a Palestina como Estado, cuantos más Estados -que son calificados como democráticos, democracias liberales e incluso aliados del Estado de Israel- reconozcan a Palestina, será más difícil para Israel defender esa posición”. El abogado israelí defiende que “el reconocimiento por países de Europa occidental tiene muchas implicaciones. Una de ellas es la legitimidad y la legalidad de los procedimientos en la CPI, pero hay muchos otros, en muchos otros frentes, en muchas otras instituciones internacionales en las que la aceptación de Palestina y su capacidad para actuar se verá fortalecida”.

El gabinete de Netanyahu ya ha comenzado a reaccionar a las decisiones de los tribunales de La Haya. Michael Sfard pronostica que “el gobierno de Israel hará grandes esfuerzos -en los que ya se ha embarcado- para convencer a sus aliados, sobre todo a Estados Unidos y a los gobiernos de Europa occidental -como los de Alemania, Francia y quizá Reino Unido- para que declaren que no llevarán a cabo la detención de Netanyahu en su territorio. Estoy seguro de que lo que intentará el gobierno de Israel será perjudicar a la Corte Penal Internacional, convenciendo a sus aliados para que dejen de financiarla, o para que la abandonen o que declaren que no harán realidad sus órdenes de detención”.

Sobre la posibilidad de que Israel inicie su propia investigación sobre crímenes de guerra cometidos en Gazapor su ejército, Sfard señala que “es posible en teoría, pero no es tan fácil porque las autoridades israelíes no han abierto hasta ahora ninguna investigación. Si quieren abrir una investigación que cumpla los requisitos y que justificara cerrar el procedimiento en La Haya, tendrían que demostrar a los fiscales de La Haya que esta investigación cumple los requisitos internacionales. Es decir, que se realiza de buena fe, de forma genuina, con profesionalidad, inmediatamente, con rapidez y de manera independiente, y que investigarán las acusaciones que aparecen en la moción en la que se basan las órdenes de detención. Tendrían que investigar a los que toman las decisiones, a los que gestionan las políticas. Es muy complicado porque el aparato legal en Israel está implicado en dar su aprobación para que se utilice la fuerza en Gaza. Tendría que ser una comisión de investigación que no estuviera involucrada en la guerra y sería muy difícil conseguir eso”.