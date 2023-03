Al menos 26 muertos y 85 de heridos tras la colisión de dos trenes en Grecia

Tragedia en Grecia. Al menos 26 personas han muerto y 85 han resultado heridas, con 25 en estado grave, después de que dos trenes hayan colisionado frontalmente cerca de la localidad griega de Tempe, en el centro del país. La operación de rescate todavía está en marcha. Alrededor de la media noche, un tren comercial y un tren de pasajeros han chocado, según fuentes oficiales citadas esta madrugada por los medios.

Asimismo, la colisión, que ha provocado un incendio, se ha producido en circunstancias poco claras, llevando al descarrilamiento de tres de los vagones del tren de pasajeros, que hacía la ruta Thessaloniki (norte) a Larisa (centro). En el tren iban a bordo 350 pasajeros y 20 empleados, según han detallado las autoridades locales. "Los vagones uno y dos no existen. Debido a la gravedad de la colisión, fueron expulsados", ha declarado a ERT el gobernador regional de Tesalia, Kostas Agorastos, detallando que entre los heridos hay personas con quemaduras y con mutilaciones.

Treinta ambulancias se han apresurado al lugar del incidente atendiendo a los múltiples heridos, que han sido trasladados al Hospital Universitario de la ciudad de Larisa y el Hospital de la ciudad de Katerinis. Además de los bomberos, la Policía y el Ejército se han movilizado para ayudar en las tareas de rescate, activando un protocolo de alerta según lo previsto en caso de tales accidentes, según la citada cadena.

Two trains have collided in northern #Greece with the loss of at least 16 lives and dozens of people injured.

Rescuers have been working to save passengers and extinguish a fire caused by the crash near the city of Larissa on Tuesday evening#τεμπη#Λαρισαpic.twitter.com/2mQX2Ircwb