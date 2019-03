Al menos dos muertos en Irlanda del Norte durante el día de San Patricio

Al menos dos personas han muerto este domingo a última hora en un incidente registrado en un hotel de la localidad de Cookstown, en Irlanda del Norte, durante las celebraciones del día de San Patricio, según ha informado la Policía norirlandesa en su cuenta de Twitter.

"La Policía está lidiando con un incidente en el hotel Greenvale, en Cookstown. Los servicios de Ambulancia y de Bomberos se encuentran en el lugar de los hechos", han indicado los agentes.

Police are dealing with an incident at Greenvale Hotel, Cookstown. Fire and Ambulance Service are also in attendance. Chief Insp Graham Dodds said:”The St Patrick’s event is now over and I would appeal to parents to make contact with their children and collect them immediately.”