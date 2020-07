Más de 200 expertos contradicen a la OMS y la alertan de que la COVID-19 pude transmitirse por el aire

Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mantenido que el virus que provoca la Covid-19 se transmite a través del contacto con gotitas procedentes de tos o estornudos de una persona enferma, sin embargo 239 expertos de 32 países contradicen a la organización en una carta en la que alertan de que el coronavirus podría transmitirse por el aire.

The W.H.O. is resisting mounting evidence of what many scientists have said for months: The virus lingers in the air indoors, and can infect people. https://t.co/ODA3B12er3