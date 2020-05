La llamada del Papa a un joven autista italiano

A lo largo del confinamiento nos van llegando noticias de alguna de las llamadas telefónicas que el Papa Francisco está realizando durante este periodo de pandemia desde su casa en la residencia vaticana de Santa Marta.

Hace unos días sorprendió a Marco, un niño de 12 años de edad, con discapacidad visual que en meses anteriores le había enviado una carta en la que le contaba que su sueño era conocerlo en persona. La madre del pequeño ha contado que Marco se quedó feliz y conmovido al hablar con el Pontífice, al que seguro que podrá saludar cuando se reanuden las audiencias públicas, puesto que Francisco pidió a Marco que “le avise” cuando viaje a Roma para que se materialice el encuentro deseado.

El papa utiliza el teléfono como un instrumento pastoral para llegar donde le resulta imposible. Más aún, ahora, que con la pandemia ha reducido totalmente su contacto con los fieles. La costumbre de llamar por teléfono no es nueva. La realizaba ya desde que era arzobispo de Buenos Aires. Así se siente como un cura de parroquia: “Cuando uno llama es porque tiene ganas de hablar, una pregunta que hacer, un consejo que pedir. Cuando era cura en Buenos Aires, era más fácil. Y a mí me quedó esa costumbre. Es un servicio. Me sale así.

Pero es cierto que ahora no es tan fácil hacerlo, dada la cantidad de gente que me escribe”. Así respondía en una entrevista a la prensa italiana al inicio de su pontificado.

La última llamada conocida ha sido a Andrea, un joven de 19 años con autismo que vive en Caravaggio, un pueblo situado cerca de Bérgamo. Conocemos los detalles de la conversación por lo publicado en el diario Avvenire.

"Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Sabes que te enviaré el solideo que pediste? " Estas fueron las primeras palabras del papa tras marcar el número de la casa familiar. La voz le resultaba conocida porque Andrea escucha todas las mañanas la Misa de Santa Marta.

Días antes Andrea había escrito una carta al papa, en la que entre otras cosas le pedía con toda sencillez que no pronunciara la frase "Intercámbiense la paz” durante la Misa, porque en tiempos de Covid debe evitarse el apretón de manos. En esta misma carta le solicitaba un solideo de regalo. La misma jornada en la que Francisco llamó por teléfono a Andrea, durante la Misa en Santa Marta hizo alusión a la carta que había recibido como un ejemplo de la espontaneidad de los niños, de "su libertad para decir las cosas como son", sin importarle ni siquiera recriminar al Papa.

La madre de Andrea asegura que para todos fue una fuente de gran alegría y serenidad, porque escucharon ternura y paz en sus palabras. Nos sorprenderíamos de todas las personas que han recibido llamadas del papa Francisco. Muchas nunca llegaremos a conocerlas.