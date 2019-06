¿Justin Bieber vs. Tom Cruise? El cantante reta al actor a una pelea

Dijeron en la estupenda 'X-Men: Primera Generación' que “una guerra lo es porque ambos bandos pueden ganar”. Pues ahora podríamos decir que una pelea lo es porque ambos luchadores pueden ganar. Pero en este caso las cosas están muy, pero que muy desiguales.

El famoso cantante Justin Bieber ha retado vía Twitter al mítico actor de acción Tom Cruise: “Quiero retar a Tom Cruise a pelear en el octágono”

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?