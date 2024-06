Israel rescata a cuatro rehenes con vida tras una operación en el centro de Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado este sábado que ha rescatado con vida a cuatro rehenes secuestrados en el ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre tras una operación en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

Freed hostages Andrey Kozlov (white shirt) and Almog Meir Jan (black shirt) arriving in Israel



This morning, in a joint special operation held by the Israeli security forces 4 Israeli hostages were rescued from Gaza:



Noa Argamani (25)

Almog Meir Jan (21)

