El informe sobre el futuro del coronavirus que ha hecho rectificar a Johnson y Trump

Durante los primeros días de la epidemia del coronavirus en Europa, Boris Johnson y Donald Trump fueron dos de los dirigentes que intentaron restar importancia a la pandemia y asegurar que la enfermedad no era más que una simple gripe que todos íbamos a tener que pasar.

En este sentido, podemos leer este mensaje del presidente norteamericano en su cuenta de Twitter hace diez días en el que aseguraba que "nada se iba a detener".

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

"El año pasado 37.000 americanos murieron de la gripe común. La media está entre 27.000 y 70.000 cada año. Nada se va a cerrar, la vida y la economía siguen. En este momento tenemos 546 casos confirmados de coronavirus, con 22 muertes. ¡Pensad en eso!", escribía Donald Trump el 9 de marzo.

También Boris Johnson intentó vender un concepto conocido como "inmunidad de grupo" como la solución mágica para afrontar la crisis del coronavirus sin que la economía se resienta. La idea entonces, decía Johnson hace apenas una semana era que la gran mayoría de británicos se contagiara del virus y se volviera inmune a él, de manera que la epidemia desaparecía.

El primer problema que plantea la teoría de la "inmunidad de grupo" es que no existe ninguna prueba de que el coronavirus produzca una inmunidad permanente en aquellos que lo padecen. Es cierto que hay enfermedades que solo se pueden padecer una vez en la vida, como la varicela, y otras que provocan inmunidades de diez años o más. Pero también hay enfermedades, como la gripe, u otros coronavirus que provocan el resfriado común, cuya inmunidad dura unos seis meses o un año. Pasado ese tiempo, podemos volver a contagiarnos. Suponiendo que el 80% de la población se contagiase de coronavirus este año, eso no supone ninguna garantía de que no pueda volver a contagiarse el año que viene.

El segundo problema que plantea la idea de la "inmunidad de grupo" es la altísima tasa de hospitalización del coronavirus. Mientras todas las informaciones se centran en la tasa de mortalidad del coronavirus (al menos 30 veces superior a la de la gripe), muchos pasan por alto un detalle clave: en España el 40% de los afectados está hospitalizado, una tasa muy similar a la de Italia. Y alrededor del 15% necesita ser ingresado en la UCI. Además, la tasa de mortalidad aumenta a medida que el sistema sanitario comienza a desbordarse.

El informe que alerta sobre lo que pasará si no se frena el coronavirus

En los últimos dos días, Boris Johnson y Donald Trump han modificado radicalmente sus posturas y ambos apuestan ya por la estrategia de confinamiento que se ha aplicado en China, Corea del Sur, Italia y España. Así lo decía el presidente de Estados Unidos a través de Twitter.

15 DAYS TO SLOW THE SPREAD! pic.twitter.com/ytgBP3hJv1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

"¡Quince días para ralentizar la difusión del virus!", decía Trump en un tuit en el que compartía este vídeo. Por su parte, Boris Johnson compartía este otro mensaje en el que anunciaba el cierre de los colegios.

After schools shut their gates from Friday afternoon, they will remain closed for most pupils - for the vast majority of pupils - until further notice.



Read more here: https://t.co/C5RaaQPGnQ pic.twitter.com/5jMgPXxDML — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 18, 2020

Este cambio de estrategia se ha debido a un informe realizado por el Imperial College de Londres en el que alerta de tres posibles escenarios distintos en función que cómo se gestione la crisis del coronavirus. Así lo explicaba a través de su cuenta de Twitter el profesor Jeremy C.Young.

The Imperial College team plugged infection and death rates from China/Korea/Italy into epidemic modeling software and ran a simulation: what happens if the US does absolutely nothing -- if we treat COVID-19 like the flu, go about our business, and let the virus take its course? — Jeremy C. Young (@jeremycyoung) March 17, 2020

"¿Qué pasa si Estados Unidos no hace absolutamente nada? ¿Si tratamos el coronavirus como una gripe y seguimos haciendo vida normal, dejando al virus avanzar?", comienza Young.

Here's what would happen: 80% of Americans would get the disease. 0.9% of them would die. Between 4 and 8 percent of all Americans over the age of 70 would die. 2.2 million Americans would die from the virus itself. — Jeremy C. Young (@jeremycyoung) March 17, 2020

"El 80% de los norteamericanos cogerían la enfermedad. El 0,9% moriría. Entre el 4 y el 8% de las personas mayores de 70 moriría: 2,2 millones de norteamericanos morirían por el virus". Pero la cuestión empeora si tenemos en cuenta la consiguiente saturación del sistema sanitario y la gran cantidad de ingresos en la UCI que provoca el coronavirus.

"En menos de tres meses, 4 millones de americanos morirían". Eso es mucho más de los que murieron en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Secesión. Y eso sin contar toda la gente que tuviera enfermedades cardiacas, cáncer, accidentes...Y que morirían por no poder recibir atención médica.

Un informe que explica las razones por las que son fundamentales las estrictas medidas que se están tomando en todo el mundo contra el coronavirus.