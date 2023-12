Impacto inmediato a cambio de más tensión social: ¿es la dolarización la solución para Argentina?

Este domingo comienza un nuevo ciclo político de forma oficial para Argentina, ya que su nuevo presidente, Javier Milei, toma posesión de su cargo. Con ello, echará a andar su legislatura e intentará por todos los medios que las cosas en su país cambien, como así ha prometido. Una toma de posesión que efectuará, entre otros invitados, ante el Rey de España.

Si bien ya ha elegido a los miembros de su gobierno, no será hasta este domingo cuando se haga de forma oficial. Y entre algunos nombres está el de Luis Caputo, quien será el nuevo ministro de Economía, Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, o Manuel Adorni, como portavoz presidencial. Eso sí, hasta hoy mismo, no sabremos con exactitud si serán esos nombres o no.

Y tampoco sabemos con exactitud cuáles serán las medidas que ponga en marcha para mejorar o restaurar la situación económica tan desfavorable por la que atraviesa el país, y con la que Milei ha sido tremendamente sincero. Asegura que el país está destrozado y que se espera que en los próximos meses "va a haber una estanflación, porque cuando hagas el reordenamiento fiscal eso va a impactar negativamente en la actividad económica".

Por ello, ha prometido un paquete de medidas exhaustivo para paliar esta situación pero, advierte, serán efectivas en dos años para que la economía comience a reactivarse de nuevo. Entre las medidas que se prevén, está la de privatizar todos los sectores públicos que pueda, o la dolarización del país.

Pero, ¿en qué consiste exactamente esto? J. R. Pin Arboledas es economista y profesor del IESE (IESE Business School) y explicaba en COPE que la dolarización tiene dos acepciones diferentes. Por un lado, la más básica sería la de "sustituir la moneda legal del país por el dólar, como es el caso de Ecuador. Desaparece la moneda anterior y el país dolarizado emite solo monedas, fracción del dólar" expresaba.

En la segunda, se liga el valor de la moneda legal al dólar, y permite "la circulación de ambas, el dólar y la moneda oficial. Fue el caso de Argentina cuando se hizo la vez anterior. Al final, el dólar se atesora por falta de confianza en la otra moneda" expresaba este experto. Además, asegura, "es difícil de mantener y con el tiempo se revierte de manera natural".

¿Es la solución para Argentina?

Si bien no es seguro que sea la dolarización sea la medida estrella que adopte Milei en su nuevo gobierno, se presupone que se pondrá en marcha a lo largo de la legislatura para intentar revertir la situación desfavorable de Argentina. Pero, ¿es verdaderamente la solución teniendo en cuenta que su efecto no será inmediato?

"En la primera acepción se evita que el Banco Central pueda emitir moneda indefinidamente porque la única forma de tener moneda es comprando dólares. Cuando eso ocurre, cuando se emite sin control y crece la masa monetaria del país, se crea inflación, que es lo que está pasando en Argentina, sobre todo si la capacidad de oferta de bienes es limitada" comenzaba diciendo este experto.

Y sí, en su opinión, la dolarización sería "un antídoto contra la inflación". Eso sí, tendrá unas cuantas consecuencias a corto y largo plazo. "Tendrá efectos sociales porque las capas de población menos favorecida a corto plazo no tendrá un acceso fácil a los dólares. Por otra parte, el Estado tendrá que acompasar sus gastos, por ejemplo, de asistencia social, porque debe acompañarlos al nivel de dólares disponibles en la economía. Eso crea más tensiones sociales y dificulta la gestión política" explicaba.

Unas tensiones sociales que no harían sino crecer con el tiempo y que provocaría que, o el gobierno de Milei implementa pronto la dolarización, o las grietas en la sociedad se harían más palpables. "Una dolarización sin la reducción del poder sindical peronista es difícil de sostener. El nuevo gobierno argentino tendría que hacerlo todo muy rápido para evitar la reacción sindical y crear leyes que limiten el poder sindical. Al menos, durante los primeros meses hasta que se vean las ventajas de la dolarización. Si es que se hace" expresaba.

La dificultad de implementar la dolarización y sus consecuencias

Lo cierto es que dolarizar el país, aunque pareciera una solución eficaz con un primer impacto, tendría unas consecuencias negativas muy significativas. Por un lado, porque, como nos recordaba este experto, tendría una resistencia brutal social.

"Precisamente, la resistencia social y de los contrapoderes peronista/sindicalista es el mayor obstáculo y la mayor dificultad para implementar la dolarización en Argentina. Las clases populares tendrán dificultades iniciales y eso puede generar paralizaciones de sectores, e inestabilidad política" explicaba.

Porque, como expresaba el experto, "su dificultad es más un tema de resistencia social, que de competencia a nivel técnico". En resumen, como sentenciaba el profesor, "la dolarización es una perdida de la soberanía. Reduce los campos de decisión de los gobiernos".