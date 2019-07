La heredera de Disney visita su imperio y denuncia que sus empleados "buscan comida en la basura"

La heredera del imperio Disney ha denunciado que los trabajadores de sus parques temáticos se encuentran en condiciones no aptas para una vida normal, tras hacer una visita sorpresa al primer parque que inauguraron su abuelo y tío abuelo, Roy y Walt Disney.

Ha sido en California. Un empleado del parque de diversiones le envió un mensaje por Facebook a Abigail Disney, sobrina nieta de Walt Disney.

"No me conoces, pero necesitamos tu ayuda", le decía el trabajador, según contó Disney a Zainab Salbi, presentadora del podcast "Through her eyes", de Yahoo News.

Se trataba de las malas condiciones de trabajo en el parque creado por la familia de Disney.

Aunque no trabaja en la compañía, Disney, quien es una activista muy crítica con las desigualdades económicas en EEUU, visitó el parque en 2018 para comprobar las denuncias que había recibido.

El actual director ejecutivo de Disney, Bob Iger, recibió en 2018 un salario de aproximadamente 65,6 millones de dólares, que supera en más de 1.400 veces el de un empleado promedio del consorcio.

Según publica Financial Times, la heredera reclamó que la empresa pague un salario mínimo de 135 dólares por turno de nueve horas, lo que es cerca de 13.000 veces menos que los 180.000 dólares que cobra el ejecutivo por día.