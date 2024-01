El familiar de un rehén a COPE: "Si quieren combatir a Hamás que lo hagan cuando hayan vuelto a casa"

Cuando han pasado más de tres meses después del secuestro por Hamás de más de 240 personas en Israel, todavía quedan 136 en poder de grupos extremistas palestinos en Gaza. Y las autoridades israelíes creen que 25 de ellas podrían estar muertas.

Ricardo Garichaner, tío de Omer -uno de los rehenes que continúan en manos de Hamás- ha declarado a COPE que no tienen constancia de que haya en marcha en estos momentos una negociación para conseguir la liberación de los secuestrados. “De Omer no sabemos nada, y lo último que escuchamos fue cuando mandaron a otros secuestrados a casa, alguien vio a Omer en uno de los túneles, pero no sabemos cómo está, si está enfermo o no”, explica Garichaner.

Dice que “Hamás estaba golpeándolo con cables de electricidad, le estaban torturando, pero estaba vivo. Era hace 50 días. También sabemos que lo mueven en los túneles, así el ejército no lo encuentra”. El tío de Omer cuenta que su sobrino “tiene una enfermedad que cuando se ve sometido a presión le sale sangre de los riñones. Si tiene ese problema, puede sufrir una infección y en los túneles nadie le va a dar nada para vivir, y tenemos miedo”. “La única cosa que es buena es que Qatar ha dicho que va a comprar los medicamentos que necesitan los rehenes y se los va a entregar a Hamás para que se lo den a los rehenes, pero la verdad es que no sabemos si va a funcionar y se lo van a dar; no sabemos cómo va a ser”, añade.

Ricardo Garichaner señala que “el ejército trata de entrar a los túneles y otros lugares para averiguar lo que pasa, pero la verdad es que hasta ahora no han encontrado a un solo rehén. Hubo tres rehenes que, no sabemos cómo, salieron afuera, pero en un accidente el ejército mató a las tres personas”. Afirma que “las familias y el pueblo de Israel están pidiendo que el ejército se retire de Gaza. Y que si quieren combatir a Hamás que lo hagan una vez que los secuestrados vuelvan a casa, no ahora. Han tenido 19 años para combatir a Hamás, y ahora lo importante es que los secuestrados vuelvan a casa. Y después si quieren hacer algo, que lo hagan. Pero ahora lo que tienen es que llegar a un acuerdo para que regresen los rehenes, es lo que tienen que hacer ahora”.

Los familiares de los rehenes realizan protestas “casi a diario. Estuvimos con el primer ministro, con el presidente, pero la verdad es que no ayudan.

Dicen que ahora hay que combatir a Hamás. Y vemos que después de tres meses no están ayudando. Les hemos dicho que deben parar los combates, llegar a un acuerdo para que liberen a los secuestrados, es lo que estamos diciendo todas las familias”.