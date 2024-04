Estados Unidos confirma el ataque de Israel a Irán como respuesta al asalto con drones del fin de semana

Nueva escalada del conflicto en Oriente Medio. Israel ha llevado a cabo un ataque dentro de Irán. Además, se reportan explosiones en Siria e Irak. El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado a la CNN que el objetivo de este ataque no es nuclear, aunque el área en la que se han escuchado "fuertes ruidos" sea la de Isfahán, la más importante del programa nuclear iraní.

Los funcionarios estadounidenses han confirmado que Israel ha llevado a cabo operaciones militares contra Irán, pero no describieron esas operaciones. El estado hebreo advirtió a la administración Biden el jueves temprano que el ataque se produciría en las próximas 24 a 48 horas. Además, confirman que "no las respaldan". No se reportan heridos ni muertos.

La zona de Isfahán tiene especial relevancia en el país porque es la ciudad más importante en su programa nuclear nacional, donde tiene una central nuclear con más del 60% del total de su uranio enriquecido. Esta área también alberga una importante base aérea del ejército iraní, lugar desde el que se han desplegado los sistemas de defensa aérea.

Los sitios nucleares en la provincia iraní de Isfahán permanecen ilesos, según la televisión estatal iraní. Los sistemas de defensa aérea se activaron y destruyeron tres presuntos drones, después de que se observaran en el cielo de la principal ciudad. El ejército israelí dijo que "no tienen ningún comentario en este momento", tal y como informa CNN.

Los precios del petróleo subieron casi un 4% y los futuros de las acciones estadounidenses cayeron bruscamente en medio de estas informaciones. El crudo Brent, de referencia mundial, ganó un 3,4% hasta 90,13 dólares el barril. Los futuros del oro subieron un 1% a 2.422,4 dólares la onza.

Israel ataca

Han empezado a sonar las alarmas en esa parte del país y se están desviando a numerosos vuelos comerciales. También se han cancelado vuelos de salida desde varios aeropuertos iraníes. Todos los vuelos con destino a Teherán, Isfahán y Shiraz ya habían sido suspendidos.

Es el primer movimiento del país hebreo tras el ataque que recibió de los iraníes con drones el pasado fin de semana. También se han registrado, por cierto, explosiones en el sur de Siria y en el área de Bagdad, ya en Irak, en su capital. También en la frontera de Israel con el Líbano se han reportado movimientos de drones.

El ataque se produjo horas después de que el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, dijera a CNN que si Israel toma más acciones militares contra su país, su respuesta sería "inmediata y al máximo nivel". El país hebreo había estado sopesando durante días su respuesta a los ataques sin precedentes.

Irán lanzó el ataque en represalia por un presunto ataque israelí contra el complejo de su embajada en Siria a principios de este mes. Ese ataque aéreo destruyó el edificio del consulado y mató al menos a siete funcionarios, incluidos dos altos comandantes.