El Estado Islámico reivindica el ataque con cuchillo en la ciudad alemana de Solingen

El grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado el ataque que tuvo lugar este viernes en la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, que causó tres muertos y ocho heridos.

Una fuente de seguridad anónima informó a la Agencia Amaq, órgano de propaganda del EI, que "el autor del ataque de ayer contra una concentración de cristianos en la ciudad de Solingen, en Alemania, es un soldado del Estado Islámico".



Según el escueto comunicado difundido en sus canales de la red de mensajería Telegram, el informante señaló que el autor, el cual no identificó, llevó a cabo este ataque "en venganza de los musulmanes en Palestina y en todas partes", sin dar más detalles.



Los hechos ocurrieron este viernes sobre las 21.40 de la noche hora local (19.40 GMT), en el casco histórico de Solingen y cerca de uno de los escenarios donde se celebraba un concierto en 'Festival de la Diversidad'.



Tras apuñalar a varias personas de forma aleatoria, el atacante pudo huir en medio del caos y por el momento no ha sido localizado.



El director del operativo policial Thorsten Fleiss ha señalado que un adolescente de 15 años fue detenido este sábado en Solingen bajo la sospecha de haber tenido conocimiento previo del ataque.



El fiscal responsable de la lucha antiterrorista en la región de Renania del Norte-Westfalia (NRW), Markus Caspers, ofreció una rueda de prensa hoy, pero no quiso dar una descripción del presunto autor del ataque, debido a los testimonios contradictorios que se han recogido y a la poca claridad que se ha logrado hasta ahora en el caso.



Caspers ha indicado que, como había adelantado la policía a lo largo del día, no se puede excluir la sospecha de que el ataque, que se produjo en una fiesta al aire libre durante las celebraciones por el 650 aniversario de la fundación de Solingen, sea un acto terrorista.