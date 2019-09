El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, abogó este miércoles por una solución pacífica y negociada a la crisis venezolana que desemboque en elecciones democráticas, y reiteró la "profunda preocupación" del Gobierno por la paralización del proceso de Oslo.

Borrell, que se encuentra en Nueva York con motivo de la 74 Asamblea General de Naciones Unidas, participó en una reunión entre el Grupo Internacional de Contacto (GIC) sobre Venezuela, formado por países europeos y latinoamericanos, y el Grupo de Lima, celebrada en la sede de la delegación de la Unión Europea en la ciudad de los rascacielos.

En ese encuentro, el jefe de la diplomacia española subrayó que la salida a la crisis "debe producirse a través de una vía pacífica y negociada entre venezolanos que conduzca a la celebración de elecciones presidenciales anticipadas con las debidas garantías democráticas", según un comunicado del Ministerio español de Exteriores.

Toda negociación en este sentido "debe necesariamente contar con la participación de las fuerzas mayoritarias de la Asamblea Nacional, como institución legítima democráticamente elegida por los venezolanos", señala la nota.

Estos días he mantenido en los márgenes de #UNGA varios encuentros relacionados con la crisis política y humanitaria en #Venezuela con el fin de impulsar una solución democrática. Me he reunido con el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, el Ministro @jaarreaza (1/4)