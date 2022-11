España consigue que el Parlamento Europeo instale el primer belén en sus 70 años de historia

Ha costado tres años, mucho esfuerzo y una buena dosis de tenacidad. Pero la sede del Parlamento Europeo en Bruselas ya tiene su pesebre navideño y la pregunta que más se repite entre los funcionarios, políticos y asistentes es ¿cómo es posible que hasta ahora no lo hubiéramos visto?

La razón es bien sencilla: nunca antes se había instalado un belén en el corazón de la Unión Europea. Tuvo que llegar una eurodiputada andaluza, Isabel Benjumea, para descubrir que no era solo cuestión de dejadez o de falta de costumbre, sino que aún en las instituciones se mezclaba el exceso de celo con el argumento timorato del “evitemos dañar la sensibilidad de los no cristianos”. Pero el caso es que todas las oficinas europeas echan el cierre coincidiendo con la Navidad. Y, sin embargo, solamente el imponente árbol de los austriacos recordaba el motivo de las fiestas. Nadie sacaba a relucir el manido argumento de la aconfesionalidad, sino la potencial ofensa para otros.

De momento, es una concesión temporal. Autorización para una exposición especial 2022 –ese es el nombre técnico del permiso-- y, el año que viene, ya veremos. Benjumea está convencida de que esto ya no tiene vuelta atrás, y sueña con ver desfilar los belenes artesanos de distintas provincias españolas. O incluso de otros países europeos de gran tradición belenista, como Polonia, Austria, Italia o la propia Bélgica. “Los padres fundadores de la UE proceden del humanismo cristiano y, desde luego, no se puede entender Europa sin el cristianismo”, recuerda la “culpable” de esta hazaña que arrancó con una pregunta inocente su primer diciembre en Bruselas. Ella solo quería ir a visitar el nacimiento, como aficionada, y cuando preguntó dónde estaba, descubrió que no existía.