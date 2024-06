España analiza una respuesta "calmada" a Israel junto a Noruega, Eslovenia e Irlanda

El Gobierno analiza junto a Noruega, Eslovenia e Irlanda, una respuesta conjunta y "con calma" ante las "presiones" que han sufrido estos países tras reconocer a Palestina como Estado.

"No vamos a caer en provocaciones y actuaremos con calma, con tranquilidad, pero daremos la respuesta", ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras reunirse con su homólogo egipcio, Sameh Shoukry.

Albares ha reiterado, como ya hiciera en la nota verbal enviada por el Gobierno español el viernes, que Israel debe respetar las misiones diplomáticas de España, en relación a las limitaciones a la actividad del Consulado en Jerusalén.

En este sentido, ha denunciado que "no se pueden violentar", ni "exponer públicamente" a embajadores ni "introducir elementos de distorsión en nuestras relaciones diplomáticas". "No es respetar las relaciones diplomáticas que debemos de tener entre países amigos", ha lamentado.

Por ello, ha avanzado que el Gobierno prepara una respuesta conjunta a estas presiones junto a Irlanda y Noruega, países con los que reconoció a Palestina de forma conjunta, y Eslovenia, que también se sumó a este reconocimiento el pasado jueves y ha sufrido "presiones similares".

"No nos vamos a dejar amedrentar", ha afirmado.

Egipto pide a Israel y Hamás que acepten la paz

El ministro de Exteriores egipcio ha celebrado que las respuestas de Hamás a la propuesta de paz de Estados Unidos, Egipto y Qatar son "positivas" y están a la espera de una respuesta en firme del Gobierno israelí.

"Hay mucha comunicación", ha afirmado Shoukry, quien ha reiterado que ese alto al fuego debe ir acompañado de la retirada de las tropas israelíes del paso de Rafah.

"Creemos que tiene que ser un punto en cualquier acuerdo que se firme", ha apuntado.

Armas en Ucrania

Durante la conferencia de prensa, Albares ha reiterado que las armas enviadas a Ucrania tienen un objetivo defensivo y no se plantea que se usen para atacar territorio ruso.

"No me consta que tenga esa capacidad", ha señalado el ministro, quien ha subrayado que ese uso, pese a que "hay que analizar" la indefensión ucraniana ante los ataques rusos, "no se plantea en estos momentos".